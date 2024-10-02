  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Asırlık pastane zinciri iflas bayrağını çekti

Asırlık pastane zinciri iflas bayrağını çekti

Asırlık pastane zinciri iflas bayrağını çekti
Güncelleme:

Almanya'da 125 yıldır faaliyet gösteren Mälzer Pastaneleri iflas etti. Son şubesini kapatan pastane zinciri, kapısına bir not bırakarak müşterilerine teşekkür etti.

125 yıl boyunca Berlin'de hizmet veren Mälzer Pastaneleri kapanma kararı aldı. Ekonomik baskılara dayanamayan Mälzer Eylül ayının sona ermesiyle birlikte faaliyetlerini durdurdu.

Steglitz, Wilmersdorf ve Schöneberg'deki 5 şubesi ve geniş hizmet ağı ile birlikte Almanların vazgeçilmezi haline gelen pastane zinciri artan maliyetler sonucu iflas etti.

Pastane yaz aylarında konkordato talebinde bulunsa da girişimler sonuçsuz kaldı ve kapanma kararı aldı. Steglitz'deki son şubenin kapısına bir not bırakan şirket yıllardır kendilerini tercih eden müşterilerine teşekkür etti.

Kökleri 1899 yılında kurulan "İlk Rhineland Fırını"na kadar uzanan firma Berlin'in simge mekanlarından biri haline gelmişti.

 

Etiketler ALMANYA Mälzer pastaneleri iflas
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İsmail Kartal Süper Lig'e dönüyor İsmail Kartal Süper Lig'e dönüyor Yok böyle bir vurgun: Alışveriş kartı dağıtıp binlerce kişiye banka hesabı açtılar Yok böyle bir vurgun: Alışveriş kartı dağıtıp binlerce kişiye banka hesabı açtılar Bu listeye dikkat: Bakanlık ''sahteci markaları'' ifşa etti Bu listeye dikkat: Bakanlık ''sahteci markaları'' ifşa etti Yağışlara yaz molası: Sıcaklıklar hızla artacak Yağışlara yaz molası: Sıcaklıklar hızla artacak Eylül'de Türkiye'de en fazla satılan araç markaları belli oldu Eylül'de Türkiye'de en fazla satılan araç markaları belli oldu Bakanlık insan sağlığıyla oynayan markaları tek tek ifşa etti: Ürünler toplatılıyor Bakanlık insan sağlığıyla oynayan markaları tek tek ifşa etti: Ürünler toplatılıyor Sinan Ateş davasında karar çıktı Sinan Ateş davasında karar çıktı Narin'in ailesinden tazminat davası yağmuru Narin'in ailesinden tazminat davası yağmuru Banka ATM'lerinde yeni ''zorunlu'' dönem başlıyor Banka ATM'lerinde yeni ''zorunlu'' dönem başlıyor Serhat Akın'ı vuran tetikçi, azmettiricinin ismini verdi Serhat Akın'ı vuran tetikçi, azmettiricinin ismini verdi
11 gündür kayıptı... Sümeyye bulundu 11 gündür kayıptı... Sümeyye bulundu Bu seferki trafik magandası bir kadın oldu: Silahını çıkartıp peş peşe ateşledi Bu seferki trafik magandası bir kadın oldu: Silahını çıkartıp peş peşe ateşledi 2025 yılı asgari ücrette masadaki ilk rakam belli oldu 2025 yılı asgari ücrette masadaki ilk rakam belli oldu At üstündeki kırbaçlı zorbaya gözaltı: Tatil yapan aile hayatlarının şokunu yaşadı At üstündeki kırbaçlı zorbaya gözaltı: Tatil yapan aile hayatlarının şokunu yaşadı Depremzedeler 3,5 yıl sonra villa tipi konutlarına kavuştu Depremzedeler 3,5 yıl sonra villa tipi konutlarına kavuştu Son seçim anketi açıklandı; oy oranları da tüm dengeler de değişti Son seçim anketi açıklandı; oy oranları da tüm dengeler de değişti Hakan Çalhanoğlu Şampiyonlar Ligi’nde 14 yıl sonra bir ilki başardı Hakan Çalhanoğlu Şampiyonlar Ligi’nde 14 yıl sonra bir ilki başardı Bu da Türkiye'nin el yapımı güneş enerjili motosikleti Bu da Türkiye'nin el yapımı güneş enerjili motosikleti 14 gündür aralıksız hapşırıyordu... Nedeni belli oldu 14 gündür aralıksız hapşırıyordu... Nedeni belli oldu MasterChef Beyza'dan ünlü isimle ilgili dikkat çeken itiraf: ''Mesajlaşıyoruz'' MasterChef Beyza'dan ünlü isimle ilgili dikkat çeken itiraf: ''Mesajlaşıyoruz''