İşte Emniyet'te açığa alınan 9 bin 103 polisin tam listesi
İşte Emniyet'te açığa alınan 9 bin 103 polisin tam listesi
Gerilime rağmen AB'den Türkiye'ye kritik davet
Gerilime rağmen AB'den Türkiye'ye kritik davet
Askeri arazilerin akıbeti ne olacak ?
Askeri arazilerin akıbeti ne olacak ?
Merkez'in kararından sonra Dolar tepetaklak...
Merkez'in kararından sonra Dolar tepetaklak...
TEOG soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak?
TEOG soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak?
Booking.com ve Uber.com geri dönüyor !
Booking.com ve Uber.com geri dönüyor !
Beşiktaşlı yıldız fena yakalandı ! Evli ve 3 çocuk babası...
Beşiktaşlı yıldız fena yakalandı ! Evli ve 3 çocuk babası...
95 milyon lira isteniyordu ! O köy satıldı
95 milyon lira isteniyordu ! O köy satıldı
  1. 27 Nisan 2017 10:21

Askeri arazilerin akıbeti ne olacak ?

Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki, 15 Temmuz sonrası taşınılması kararı alınan şehir içindeki askeri araziler ile ilgili açıklamada bulundu.

Askeri arazilerin akıbeti ne olacak ?
A+ A-

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, 7.5 milyon binanın dönüşümü için 5 milyar dolarlık kaynak gerektiğini belirterek yurtdışındaki yatırım bankalarından elde edilecek krediyi faizsiz olarak belediyelere vermeyi planladıklarını söyledi.

Gazete Habertürk'ten Deniz çiçek'in haberine göre Özhaseki, kentlerin çeperlerinde kalmış topçu birlikleri gibi ağaçsız arazileri de planlama ile değerli hale getirerek, kentsel dönüşümün finansmanında kullanabileceklerini söyledi.

‘TOP SESİNE TAHAMMÜL YOK’

Özhaseki, “Askeri alanlar biraz netameli bir konu ama şehrin içerisinde kalmış ve yeşilse yüzde yüz park olacak. Şehrin çeperlerinde topçu birlikleri var. Top, tüfek, atış sesine insanların tahammülleri yok. İki tane ağaç da yok. O zaman bu askeri alanların kentsel dönüşümde kullanılması doğru” dedi.

HAZİNE ARAZİLERİ REZERV OLABİLİR

Kentsel dönüşüm için gereken rezerv alan sorunu için Hazine arazilerini kullanmak istediklerini belirten Özhaseki şöyle konuştu: “Şehir içleri ve şehir çeperlerinde alanlar var. İstanbul’da merkezde olmasa da 10 kilometre uzağında bulunur. Hazine tarafından kamuya tahsis edilmiş ancak kullanılmayan alanlar var. Tahsis amacına uygun hareket edilmiyorsa elimizde bayağı alan oluşur.”

Habertürk

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı , mehmet özhaseki , askeri arazi