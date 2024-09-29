ATM'lerde yeni dönem: 2025'te neler değişecek?

Prof. Dr. Şenol Babuşcu, ATM'lerde yeni dönemin 2025 yılında başlayacağını ve 2025'ten itibaren ATM'lere yalnızca 200 TL banknotların yerleştirileceğini açıkladı.

Bankalar ATM'lere 100 ve 200 TL'lik banknot koymaya başladı. Diğer para birimlerini bankada bulmak artık zorlaşmışken Ziraat Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı ve Başkent Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Şenol Babuşcu, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Babuşçu, ATM'lerde yeni dönemin başlayacağını ifade ederek, yeni yılla beraber sadece 200 TL'lik banknotların bulunacağını aktardı.

Babuşçu'nun sosyal medya paylaşımı şu şekilde:

"Bankalar ATM'lere artık sadece 200 ve 100 TL banknot koyuyor. 5, 10, 20 TL banknottan sonra 50 TL banknot da koymamaya başladı. 2025 yılı başından itibaren sadece 200 TL banknot yerleştirecekler"