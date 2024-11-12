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ATM'lerde yeni dönem: Limitleri değişiyor

ATM'lerde yeni dönem: Limitleri değişiyor
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1 Ocak itibariyle ATM'lerdeki para çekme limitlerine yeni bir düzenleme getirilecek.

Küçük banknotlar şu anda ATM'lerde neredeyse hiç bulunmuyor. Bankaların çoğu düşük tutardaki 10, 20, 50 ve 100 TL'lik banknotların kullanımını sınırladı. Bu durum vatandaşları daha büyük tutarlarda para çekmeye zorlasa da bankaların belirlediği günlük para çekme limitleri yeni bir sorun olarak öne çıkıyor.

1 Ocak itibariyle ATM'lerdeki para çekme limitlerine yeni bir düzenleme getirilecek.

Birçok banka komisyonsuz günlük para çekme limitini kartla ve QR kod ile 10 bin TL gibi düşük seviyelerde tutuyor. Ancak enflasyon arttıkça vatandaşların günlük harcamaları da yükseldi. Bu da büyük alışverişler ve ödemelerde sıkıntılara neden oluyor. Ayrıca, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 7 bin TL ve üzeri alışverişlerde kart kullanımını zorunlu hale getirmesi nakit ihtiyacını daha da önemli hale getirdi.

Yeni yılda bankalar günlük para çekme limitlerini artırma kararı aldı. Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, bu limitler yüzde 50 oranında artırılacak, böylece vatandaşların ihtiyaçları daha iyi karşılanmaya çalışılacak. Ancak henüz bu konuda resmi bir açıklama yapılmadı.

Bankaların limit artırımı vatandaşlar için bir nebze rahatlama sağlayabilir. Ancak yüksek enflasyon ve nakit ihtiyacının yarattığı temel sorunlar devam ettiği sürece nakit kullanımı ile ilgili zorluklar tamamen ortadan kalkmayacak gibi görünüyor.

 

Etiketler atm para çekimi çekim limitleri
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