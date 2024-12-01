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ATM'lere güncelleme geliyor: İşlem anında reddedilecek

ATM'lere güncelleme geliyor: İşlem anında reddedilecek
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Piyasada dolaşıma sokulan 50 ve 100 dolarlık sahte banknotlar nedeniyle ATM'lerde sistem güncellemesi yapılmaya başlandı. Böylece ATM'lerin sahte dolarları hızlıca tespit ederek kabul etmemesi sağlanacak.

Son dönemde artan sahte dolar vakaları nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

Yurt dışında basıldığı iddia edilen sahte paraların İstanbul’da piyasaya sürüldüğüne dair şüpheler üzerine geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.

TBB DEVREYE GİRDİ

Sahte para nedeniyle mağduriyetlerin artması, hem bankacılık sektörünü hem de yetkilileri hızlı önlemler almaya zorladı.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), bu süreçte ATM’ler ve para sayma makineleri için kapsamlı bir güncelleme yapıldığını duyurdu.

HER ŞEY SİL BAŞTAN

TBB'nin açıklamasına göre, sahte dövizle mücadele kapsamında ATM’ler, para sayma cihazları ve sahte para kontrol sistemlerinde önemli iyileştirmeler yapılmaya başlandı.

Yapılan güncellemelerle, ATM'lerin sahte dolarları hızlıca tespit ederek kabul etmemesi sağlanacak.

İŞLEM ANINDA REDDEDİLECEK

Uzmanlar, bu teknolojik yeniliklerin ATM'lere entegre edilmesinin yaklaşık 7 ila 10 gün süreceğini belirtiyor. Güncellemelerin tamamlanmasıyla birlikte ATM’ler, sahte parayı anında tanıyabilecek ve işlemi reddedecek.

Bu sistem güncellemeleriyle hem dolandırıcılık vakalarının önüne geçilmesi hem de vatandaşların maddi kayıplar yaşamaması amaçlanıyor. Bankacılık sektöründe başlatılan bu önlem, piyasada güvenliği artırmayı hedefliyor.

Etiketler atm sahte dolar bankacılık
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