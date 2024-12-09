AVM cirolarındaki değişim oranı açıklandı

AVM ciroları ekimde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 57,1 artış gösterdi.

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM Endeksi'nin ekim ayı sonuçları açıklandı.

Her ay düzenli olarak yayınlanan verilere göre, ciro endeksi ekimde önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmamış olarak incelendiğinde yüzde 57,1 artarak 3 bin 615 puana yükseldi.

Ekim için açıklanan yıllık enflasyon oranının yüzde 48,58 olduğu düşünüldüğünde, metrekare verimlilik endeksindeki artışın enflasyonun üzerinde olduğu görüldü.

Ekimde metrekare verimlilik endeksi, bir önceki ay ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 7,2 yükseliş göstererek 3 bin 615 puana çıktı. AVM'lerde kiralanabilir metrekare alanı başına düşen ciro ekimde Türkiye genelinde 13 bin 783 lira iken, İstanbul'da 16 bin 921 lira, Anadolu'da 11 bin 690 lira olarak gerçekleşti.

Kategorisel artışlar

Endeks, kategoriler bazında geçen yılın ekim ayı ile karşılaştırıldığında en fazla artış yüzde 65,8 ile diğer (yapı market, mobilya, ev tekstili, hediyelik eşya, oyuncak, sinema, kişisel bakım ve kozmetik, kuyum, petshop, terzi ve ayakkabı tamir servisleri, döviz bürosu, kuru temizleme, eczane gibi mağazalar) kategorisinde görüldü.

Yiyecek içecek kategorisinde yüzde 64,2, hipermarket kategorisinde yüzde 58,9, giyim kategorisinde yüzde 51,2, ayakkabı kategorisinde yüzde 49,6 ve teknoloji kategorisinde yüzde 47,9'luk artış yaşandı.

Kategori bazında ciro endeksi bir önceki aya göre, giyim kategorisinde yüzde 10,6, yiyecek içecek kategorisinde yüzde 7, diğer kategorisinde yüzde 5,5, hipermarket kategorisinde yüzde 4,1, ayakkabı kategorisinde 1,7'lik yükseliş görülürken, teknoloji kategorisinde yüzde 6,4'lük azalış kaydedildi.

Ziyaret sayısı endeksinde ekimde yıllık bazda değişim görülmezken, eylül ayına göre yüzde 2,1 artış oldu.