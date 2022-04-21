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Avrasya Tüneli motosiklet geçişine açılıyor! Tarih verildi

Avrasya Tüneli motosiklet geçişine açılıyor! Tarih verildi

Avrasya Tüneli, 1 Mayıs'tan itibaren motosiklet geçişine açılacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Avrasya Tüneli’ni 1 Mayıs itibariyle, motosiklet trafiğine açıyoruz” dedi. 

Avrasya Tüneli'nden motosiklet geçiş ücreti henüz açıklanmadı. Otomobillerin geçiş ücreti 53 TL, minibüsler ise 79.5 TL ödüyor. Saat 00.00 - 04.59 arasında ise geçiş ücretinin yarısı alınıyor.

Etiketler avrasya tüneli motosiklet
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