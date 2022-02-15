Avrasya Tüneli’nden garanti edilenden 40 milyon araç eksik geçti

Avrasya Tüneli için verilen garantilere göre; 2017-2021 arasındaki 5 yılda tünelden 120 milyonun üzerinde aracın geçmesi gerekirken bugün açıklanan verilere göre söz konusu sürede geçen araç sayısı 79 milyonda kaldı. Aradaki fark yaklaşık 40 milyon araç.

Adil Karaismailoğlu, bugün yaptığı yazılı açıklamada, bakanlığın mega projeleri arasında yer aldığını belirttiği Avrasya Tüneli'nin hem İstanbul trafiğini rahatlattığını hem de ekonomiye katkı sağladığını savundu. Tünelin 2016’da açıldığını hatırlatan Karaismailoğlu, 5 yılda 79 milyon aracın Avrasya Tüneli’nden geçtiğini kaydetti.

“25 MİLYON SAAT ZAMAN TASARRUFU OLDU”

Trafik verileri baz alınarak yapılan analize göre, tünelin kullanıcılarına bir saatlik zaman tasarrufunun yanı sıra daha az yakıt tüketimi, emisyon azalımı ve kaza maliyeti gibi etmenlerle de katkı sağladığına işaret eden Karaismailoğlu, şu bilgileri paylaştı:

“Kozyatağı-Bakırköy koridoru dikkate alınarak yapılan hesaplamalarda, Avrasya Tüneli’ni kullanan sürücülerin 2021 yılında 25 milyon saat zaman tasarrufu, 35 bin ton yakıt tasarrufu, 10 bin ton emisyon azalımı, 65 milyon araç-kilometre azalmasıyla oluşan kaza maliyeti tasarrufu elde etmesi sonucunda ülke ekonomisine 5 yıllık toplam katkısı 8,1 milyar liraya ulaştı.”

“YAKITI BİTEN, KAZA YAPAN ARAÇLARA MÜDAHALE”

Avrasya Tüneli’nde 1 Ocak’tan itibaren tarifeli ücretlendirme sisteminin devreye alındığını belirten Karaismailoğlu, gece tarifesinde araçların yüzde 50 indirimli geçtiğini anımsattı. Tünelde güvenlik tedbirlerinin de ön planda tutulduğunu aktaran Karaismailoğlu, “Geçtiğimiz yıl Avrasya Tüneli’nde arızalanan, yakıtı biten, kaza yapan araçlara ortalama 1 dakika 55 saniye içinde müdahale edildi ve ortalama 12 dakika 51 saniye içinde trafik normal seyrine döndürüldü. Tüneldeki acil durumlara müdahale performansı, işletme standartlarının ve dünyadaki benzer projelerin ortalamasının oldukça üzerinde gerçekleşti” değerlendirmesini yaptı.

“TRAFİK SIKIŞIKLIĞI YÜZDE 53 AZALDI”

Bakan Karaismailoğlu, yatırımların çevreci olmasına da önem verdiklerini savunarak, Avrasya Tüneli’nin 2021’deki elektrik tüketiminin tamamını geri dönüştürülebilir kaynaklardan sağladığını, ayrıca 5 yılda toplam 37,2 ton atığın geri kazandırıldığını kaydetti. Toplam 50 bin ton emisyon azalımının gerçekleştiğini de vurgulayan Karaismailoğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Bu miktarla yaklaşık 2 milyon ağacın üstleneceği göreve eşdeğer tasarruf edildi. Türkiye’de ilk kez Avrasya Tüneli’nde uygulamaya alınan Hız Düzenleyici Hareketli Aydınlatma Sistemi (Pacemaker), 2021’de inşaat ve mühendislik sektörünün en saygın yayınlarından New Civil Engineer (NCE) Dergisi tarafından inovasyon ödülüne layık görüldü. Sistem, bir yılın sonunda tünel içindeki ani hız değişimlerini yüzde 69 azalttı. Trafik verimliliğinin yüzde 8,5 artış gösterdiği uygulama alanında hiç trafik kazası gerçekleşmezken trafik sıkışıklığı da yüzde 53 oranında azaldı. Egzoz gazlarının yüzde 12’ye varan oranda azalması sağlanarak çevre kirliliğinin önüne geçilmesine katkıda bulunuldu.”

VERİLEN GARANTİDEN YAKLAŞIK 40 MİLYON ARAÇ EKSİK GEÇTİ

Yap-işlet-devret modeliyle inşa edilen 14,6 kilometre uzunluğundaki Avrasya Tüneli, 22 Aralık 2016'da hizmet vermeye başladı. 2017’de günlük 68 bin olan geçiş garantisi yıllar itibariyle arttı. Sayıştay raporuna göre, 2020’de garanti edilen yıllık araç sayısı 25 milyon 376 bin 878 oldu. Ancak 2020 yılında, tünelden bunun yaklaşık yüzde 50'si oranında, yani 12 milyon 609 bin 103 araç geçti.

Avrasya Tüneli için verilen garantilere göre; 2017-2021 arasındaki 5 yılda tünelden 120 milyonun üzerinde aracın geçmesi gerekiyordu. Bakan Karaismailoğlu’nun açıkladığı verilere göre ise söz konusu sürede geçen araç sayısı 79 milyonda kaldı. Aradaki fark yaklaşık 40 milyon.

TEK YÖNLÜ GEÇİŞ FİYATI FARKI 44 LİRA 75 KURUŞ

Bu yıl başından itibaren uygulanan tarifeye göre; Avrasya Tüneli’nden tek yön geçiş ücreti gündüz tarifesinde otomobiller için 53 TL, minibüsler için 79,50 TL. Ücretler gece tarifesinde yüzde 50 indirimli olarak otomobiller için 26,50 TL, minibüsler için ise 39,75 TL olarak uygulanıyor.

Karayolu ile İstanbul içinde kıta değiştirmek isteyen yolcular içinse 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün geçiş ücretleri ise 8,25 TL. Devlet köprüleri ile Avrasya Tüneli arasındaki tek yönlü geçiş fiyatı farkı 44 lira 75 kuruş. Bu büyük fiyat farkı nedeniyle vatandaşlar Avrasya Tüneli'ni çok fazla tercih etmiyor.