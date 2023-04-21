Avrupa Birliği'nden enflasyonla mücadele mesajı

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, mart ayında açıklanan yüzde 6,9'luk enflasyon verilerinin ardından yüzde 2'lik enflasyon hedefinden vazgeçmediklerini ifade etti.

19 Mart’ta açıklanan Euro Bölgesi tüketici fiyatları endeksinin (TÜFE) mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,9 yükselerek beklentilere paralel gelmesinin ardından, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Perşembe günü Paris’te düzenlenen bir etkinlikte konuşan Lagarde, yüzde 2’lik enflasyon hedeflerine atıfta bulunarak “Hedefimize kıyasla çok güçlü bir enflasyona sahibiz ve bu bir süredir öyle” dedi.

Lagarde, aşırı hızlı seyreden tüketici fiyatları artışını yenmek için yapılması gereken işler olduğunun altını çizdi. “Patikada ilerlemek için hâlâ küçük bi yol var” diyen Lagarde, yolun uzunluğunun ise bir dizi faktöre, özellikle de finansal sıkıntıların krediler üzerindeki etkisine bağlı olacağını söyledi.

LAGARDE ENFLASYON HEDEFİNDE NET

Lagarde’ın sözleri, politika faizini 75’er baz puan artırarak tarihinin en sert sıkılaştırma adımlarının sonuna gelindiğini söyleyen diğer Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkilileriyle uyumlu olsa da, ECB’nin bir sonraki toplantıda 25 baz puan ya da 50 baz puan artırması bekleniyor.

ECB’nin yüzde 2’lik enflasyon hedefinin gözden geçirilip geçirilmediği sorulduğunda ise Lagarde, yakın gelecekte böyle bir ihtimal olmasını reddetti.

Lagarda,” Bu tartışmayı şu an yapmak yararsız ve etkisiz olur. Önce hedefe ulaşacağız, sürdürülebilir bir şekilde ulaştığımızdan emin olacağız, sonra her türlü soruna bakabileceğiz” dedi.