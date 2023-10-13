Avrupa borsaları haftayı negatif kapattı

İsrail ve Hamas arasındaki çatışmaların genişlemesi piyasalarda tedirginlik yaratırken, Avrupa borsaları haftanın son gününde düşüşle kapandı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,98 düşüşle 449,18 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,59 değer kaybederek 7.599,6 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,55 düşüşle 15.186,66 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 1,42 düşüşle 7.003,53 puana indi.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,9'luk azalışla 28.237,02 puandan kapandı.

Avro /dolar paritesi ise TSİ 19.57 itibarıyla yüzde 0,16'lık azalışla 1,051 seviyelerinden işlem gördü.

İsrail-Filistin çatışmasının genişlemesi tedirginlik yaratırken, piyasalar Marakeş'teki Dünya Bankası-IMF Yıllık Toplantıları kapsamında yapılan açıklamalara odaklandı.

Hindistan'ın dönem başkanlığında 12-13 Ekim'de Fas'ın Marakeş kentinde düzenlenen G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'nın ardından yayımlanan sonuç bildirisinde, küresel ekonomik görünümün baskılanmış, dengesiz ve giderek farklılaşmaya devam ettiği belirtildi.

Dünya Bankası-IMF Yıllık Toplantıları kapsamında açıklamalarda bulunan İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, para politikasının sıkı olduğunu ve sıkılaşmanın devam edeceğini ifade ederek, enflasyonda somut bir gerileme olmasına rağmen hedeflenen noktaya ulaşılması için yapılması gereken işler olduğunu söyledi.

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Joachim Nagel, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz artırımlarının enflasyonla mücadelede etkili olduğunu ve Almanya'da enflasyonun düşüş eğiliminde bulunduğunu dile getirdi.

ABD'de beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verileri ve iş gücü piyasasının dayanıklılığına işaret eden istihdam raporunun ise ABD Merkez Bankası'nın (Fed) halihazırda "yeterince sıkı" olarak değerlendirilen para politikasının seyrinin belirlenmesinde bankanın işini zora soktuğu ifade ediliyor.