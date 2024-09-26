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Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan Türkiye tahmini

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan Türkiye tahmini
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Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türkiye'nin 2024 yılına ilişkin büyüme tahminini sabit tuttu.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türkiye ekonomisi için bu yıla ilişkin büyüme tahminini yüzde 2,7 ve 2025 için de yüzde 3'te sabit tutarken, yatırımcı güveninde iyileşme olduğunu bildirdi.

EBRD, faaliyet gösterdiği ülkeleri kapsayan Bölgesel Ekonomik Görünüm Raporu'nu yayımladı.

Banka, bu yıla ilişkin bölgesel ekonomik büyüme öngörüsünü mayıstaki tahminine göre yüzde 0,2 aşağı yönlü revize ederek bu yıl için yüzde 2,8 olarak belirledi, gelecek yıl için ise yüzde 3,5 büyüme öngördü.

EBRD, Türkiye'de bu yıl ve 2025 için ekonomik büyüme öngörüsünü ise mayıstakine göre değiştirmeyerek sırasıyla yüzde 2,7 ve yüzde 3'te sabit bıraktı.

Makroekonomi politikalarındaki değişimin yanı sıra Türkiye'nin gri listeden çıkarılmasının da yatırımcı güveninin iyileşmesine katkıda bulunduğu ifade edilen raporda, Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk priminde son bir yıldaki düşüşe dikkat çekildi.

Raporda, ekonominin yeniden dengelenmesi ve yatırımcı güvenindeki artışın etkisiyle büyümenin 2025'te yüzde 3'e yükseleceği öngörüldü.

Yüksek enflasyonun sürmesi, Türk lirasındaki reel değerlenmenin ihracat ve turizm üzerindeki etkisi, bölgede artan jeopolitik gerilimler ve kısa vadeli dış finansman ihtiyacının yüksek olması karşısında sıkı küresel finansman koşullarının Türkiye ekonomisine yönelik temel riskler olduğu kaydedilen raporda, cari açığın düştüğü ancak kısa vadeli dış borcun yüksek kalmaya devam ettiği aktarıldı.

''ÖZEL SEKTÖR FİNANSMANA ERİŞİMİ GENİŞLETMELİ''

Raporda ayrıca, EBRD'nin ülkelere özel oluşturduğu analiz platformu kapsamında belirlenen, Türkiye'nin verimliliği artırması ve beşeri sermaye gelişimini iyileştirmesinin yanı sıra özel sektörün finansmana erişimini genişletmesi gerektiği tavsiyeleri yer aldı.

EBRD'nin paylaştığı verilere göre, Banka, 2023'te Türkiye'ye 2,5 milyar avro rekor yatırım gerçekleştirirken, bu yatırımın yarısından fazlası yeşil dönüşüm projelerine ayrıldı. Bankanın Türkiye'deki toplam yatırımları ise 20 milyar avroyu aştı.

Etiketler avrupa imar ve kalkınma bankası türkiye büyüme tahmini
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