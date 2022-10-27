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Avrupa Merkez Bankası faiz artırdı! 13 yıl sonra bir ilk

Avrupa Merkez Bankası faiz artırdı! 13 yıl sonra bir ilk
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Avrupa Merkez Bankası, politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 2'ye çıkardı. Böylece politika faizi 13 yılın en yüksek seviyesine yükseldi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. ECB, politika faizini 75 baz puan artışla yüzde 2'ye yükselterek 2009'dan bu yana en yüksek seviyeye çıkardı. ECB bu kararla birlikte iki ayda toplam 1,5 puanlık faiz artışına gitmiş oldu.

GELECEK AY 50 BAZ PUANLIK BİR ARTIŞ DAHA BEKLENİYOR
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın aralık toplantısında 50 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılırken, artırımın 75 baz puan olma ihtimali göz önünde tutuluyor. Öte yandan Avrupa Merkez Bankası, geçen ayki toplantısında politika faizini 24 yıllık tarihinde ilk kez 75 baz puan artışla yüzde 1,25'e yükseltmişti.

Etiketler avrupa merkez bankası politika faizi
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