Avrupa Merkez Bankası faiz indirdi
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Avrupa Merkez Bankası üç temel politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda 25 baz puan düşürdü.
Avrupa Merkez Bankası (AMB), banka mevduat faizini yüzde 2,50’den yüzde 2,25’e, ana refinansman faizini yüzde 2,65’ten yüzde 2,40’a, marjinal fonlama faizini de yüzde 2,90’dan yüzde 2,65’e düşürdüğünü açıkladı.
DHA
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol