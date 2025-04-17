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Avrupa Merkez Bankası faiz indirdi

Avrupa Merkez Bankası faiz indirdi
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Avrupa Merkez Bankası üç temel politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda 25 baz puan düşürdü.

Avrupa Merkez Bankası (AMB), banka mevduat faizini yüzde 2,50’den yüzde 2,25’e, ana refinansman faizini yüzde 2,65’ten yüzde 2,40’a, marjinal fonlama faizini de yüzde 2,90’dan yüzde 2,65’e düşürdüğünü açıkladı.

Merkez Bankası faiz kararını verdiMerkez Bankası faiz kararını verdiEkonomi

 

 

DHA

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Etiketler Avrupa Merkez Bankası faiz indirimi
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