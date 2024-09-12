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Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
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Avrupa Merkez Bankası (ECB), eylül ayı para politikası toplantısının ardından faiz kararını açıkladı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), eylül ayı toplantısı sonrasında mevduat faiz oranını 25 baz puan indirdiğini duyurdu. Böylelikle ECB, mevduat faizi oranını yüzde 3,75'ten yüzde 3,5'e indirdi.

ECB, son olarak haziran ayında, "Euro Bölgesi’nde enflasyonun zayıf ekonomik büyümeden daha az sorun teşkil etmeye başlaması" nedeniyle yaklaşık 5 yıl aranın ardından ilk kez faiz indirmişti. Bu kapsamda haziranda üç temel politika faizinde 25 baz puanlık indirim gerçekleştirilmişti.

Bu toplantının ardından Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indirimi için bir acelesi olmadığını söylemiş ve temmuz ayı toplantısında faizde bir değişiklik yapmamıştı. 

Bugünkü toplantıda 25 baz puanlık indirim yapılmasına kesin gözüyle bakan uzmanlar ise yakın zamanda faiz indirimlerinde hızlanma olmayacağını öngörüyor.

Etiketler Avrupa Merkez Bankası ECB faiz kararı faiz
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