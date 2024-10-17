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Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz indirimi

Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
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Avrupa Merkez Bankası (ECB), piyasa beklentileri doğrultusunda üç temel politika faizini 25 baz puan düşürdü.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), piyasa beklentileri doğrultusunda zayıflayan ekonomiye karşı üçüncü faiz indirimine giderek üç temel politika faizini 25 baz puan düşürdü.

ECB para politikası kararlarını açıkladı.

Bankanın para politikasına ilişkin açıklamada, mevduat faiz oranını yüzde 3,50’den yüzde 3,25’e indirdiği belirtildi.

Banka refinansman faizi ve marjinal borçlanma faizini de 25 baz puan düşürerek sırasıyla yüzde 3,40 ve yüzde 3,65’e indirdi.

Böylece, para politikasına yönelik yılın 7. toplantısında hem refinansman faizi hem de marjinal fonlama faizi için Mart 2016'dan, mevduat faizi için ise Eylül 2019'dan bu yana üçüncü indirim geldi.

ECB’nin Aralık 2011'den beri ilk kez art arda faiz oranlarını düşürmesi de dikkati çekti.

ECB’nin bugünkü kararı Avro Bölgesi genelinde yavaşlayan ekonomik büyüme ve eylülde yüzde 1,7 ile bankanın yüzde 2'lik hedefinin altında gelen enflasyondan sonra geldi.

Karar metni

Faiz kararı metninde ECB, son enflasyon verilerinin dezenflasyonist sürecin yolunda gittiğini gösterdiğini belirtilerek, “Enflasyon görünümü, ekonomik faaliyet göstergelerinde son dönemde yaşanan aşağı yönlü sürprizlerden de etkilenmektedir.” denildi.

Finansman koşullarının kısıtlayıcı kaldığına yer verilen açıklamada, "Enflasyonun önümüzdeki aylarda yükselmesi ve gelecek yıl içinde hedefe gerilemesi beklenmektedir." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, çalışan ücretlerinin halen yüksek bir hızda arttığı için yurt içi enflasyonun yüksek kalmaya devam ettiği vurgulanarak, ECB Yönetim Konseyi'nin enflasyonun yüzde 2'lik orta vadeli hedefine yönelik kararlılık tekrarlandı.

ECB'nin açıklamasında, Yönetim Konseyi’nin faiz kararlarında uygun kısıtlama seviyesini ve süresini belirlemek için verilere bağlı ve toplantıdan toplantıya bir yaklaşım izlemeye devam edeceği aktarılarak, konseyin belirli bir faiz patikası için önceden taahhütte bulunmayacağı ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Özellikle, faiz oranı kararları, gelen ekonomik ve mali veriler ışığında enflasyon görünümüne, enflasyonun ana dinamiklerine ve para politikası aktarımının gücüne ilişkin değerlendirmesine dayanacak. ECB Yönetim Konseyi belirli bir faiz patikası için önceden taahhütte bulunmamakta."

- Ekonomi de büyüme endişeleri nedeniyle ECB faizleri yeniden düşürdü

ING Küresel Makro Araştırma Başkanı ve Almanya Başekonomisti Carsten Brzeski, ECB’nin üç temel politika faizini 25 baz puan düşürme kararanın banka Yönetim Konseyinin Avro Bölgesi'nin büyüme görünümü konusunda daha fazla endişe duymaya başladığını gösterdiğini belirtti.

Brzeski, şunları kaydetti:

"Son faiz indiriminden (12 Eylül’de) sadece beş hafta sonra ve o zamandan bu yana çok az sayıda ekonomik veriyle faiz indirimi kararı alınması, ECB'nin Avro Bölgesi'nin büyüme görünümü ve enflasyonun hedefin altında kalma riski konusunda çok daha endişeli hale geldiğini gösteriyor. İlginç bir şekilde, ECB'nin kararındaki resmi dil eylül toplantısına göre neredeyse hiç değişmedi."

Eylül ayında ECB’nin, bu yılın ikinci yarısında ekonomide kısa süreli bir yumuşama ve ardından 2025'in başlarından itibaren potansiyel büyümeye geri dönüş beklediğini hatırlatan Carsten Brzeski, o zamandan beri açıklanan birkaç verinin ekonomik büyümeye ilişkin resmi değiştirip değiştirmediği ya da başka faktörlerin rol oynayıp oynamadığı belirsizliğini koruduğunu kaydetti.

AA

Etiketler Avrupa Merkez Bankası ECB politika faizi faiz indirimi
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