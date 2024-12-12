Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz indirimi kararı

''Suriye'ye döneceğim için acil satılık'' ilanlarındaki tehlike ortaya çıktı

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Ünlü Japon deprem uzmanından Türkiye'nin en güvenli ve en riskli illeriyle ilçelerini açıkladı