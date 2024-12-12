Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz indirimi kararı
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Avrupa Merkez Bankası (ECB), piyasa beklentileri doğrultusunda üç temel politika faizini 25 baz puan düşürdü
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AA
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