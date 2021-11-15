Ay başı 49 kuruş zamlanan otogaza bir zam daha

Son olarak 2 kasımda fiyatı 49 kuruş artan LPG'ye 25 kuruşluk bir zam daha geliyor. Bir buçuk ayda 1,96 TL zamlanan otogazın fiyatı 7 lira civarına ulaşmış olacak.

Otogazın birim fiyatına 25 kuruş zam yapılması kararı alındı. Zamlı tarife, 15 Kasım Pazartesi’yi Salı’ya bağlayan gece yürürlüğe girecek. Ekim ayında 93 kuruş zamlanan LPG’ye 2 Kasım’da 49 kuruş daha zam yapılmıştı. Son artışla birlikte LPG’de bir buçuk aylık dönemde uygulanan toplam zam 1,69 TL’ye ulaştı. Otogazın litre fiyatı İstanbul'da ortalama 6,92 TL, Ankara'da 7 TL, İzmir'de ise 7,03 TL civarında. İstanbul’da 1 Ocak 2021 tarihinde otogaz fiyatı yaklaşık 4,05 TL seviyesindeydi. 11 aydaki zam oranı yüzde 71 oldu. Benzin ve motorin gibi otogazda da özel tüketim vergisi (ÖTV) "eşel mobil sistemi" kapsamında sıfırlandığı için zamlar doğrudan pompa fiyatına yansıyor.