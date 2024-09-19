Ay sonunu getiremeyen ona sarıldı: İşte kişi başına düşen kart sayısı

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile ağustosta yapılan ödeme tutarı önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 78 artarak 1 trilyon 420,6 milyar lira oldu. Kişi başına düşen kart sayısı ise 5 oldu.

Türkiye'de vatandaş enflasyon altında yaşam mücadelesi vermeye devam ediyor. Ay sonunu getirmekte güçlük çeken yurttaş çareyi kredi kartı kullanımında borçlanmada buluyor; bir borcu başka borçla kapatıyor. Oluşan bu durum da banka kartları sayısında artışa neden olmaya devam ediyor.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), ağustos ayına ilişkin verileri açıklarken kart kullanımının geldiği endişe verici seviye dikkat çekti. Türkiye'de kişi başına düşen kart sayısı 5'e yaklaştı.

BKM verilerine göre ağustos ayı itibarıyla Türkiye'de kredi kartı sayısı 125,9 milyon, banka kartı sayısı 191,7 milyon ve ön ödemeli kart sayısı 101,3 milyon oldu.

41 MİLYON YENİ HESAP

Söz konusu veriler geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında kredi kartı sayısında yüzde 13'lük, banka kartı sayısında yüzde 5'lik, ön ödemeli kart sayısında ise yüzde 22'lik artış yaşandı. Ağustosta toplam kart sayısı ise 418,9 milyona ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artış gösterdi.

Türkiye Cumhuriyeti nüfusu yaklaşık olarak 85 milyon seviyelerindeyken kişi başına düşen kart sayısı açıklanan verilerle 5'e yaklaştı. 1 yıl içinde 41 milyon yeni kart kullanılmaya başlandı.

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile ağustosta yapılan toplam ödeme tutarı da önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 78 artarak 1 trilyon 420,6 milyar lira oldu.

Kartlı ödemelerin 1 trilyon 192,4 milyar lirası kredi kartları ile yapılırken 200,4 milyar lirasında banka kartları, 27,8 milyar lirasında ise ön ödemeli kartlar kullanıldı.

Kredi kartı ile yapılan ödemelerde ağustosta, önceki yılın aynı ayına göre büyüme yüzde 83, banka kartı ile yapılan ödemelerde yüzde 48, ön ödemeli kartlar ile yapılan ödemelerde ise yüzde 104 oldu.

KARTLI ALIŞVERİŞ YÜZDE 16 ARTTI

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile ağustosta yapılan ödeme sayısı önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artarak 1,61 milyar adet oldu. Sayısal olarak kartlı ödemelerin 927,4 milyonu kredi kartları ile yapılırken, 556,1 milyonunda banka kartları, 114,5 milyonunda ise ön ödemeli kartlar kullanıldı.

AA