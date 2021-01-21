Ayçiçeği yağına yüzde 5 zam

Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Ürüne zincir marketlerde hemen hemen her ay zam geliyor. 3 Aralık 2020’de 5 litresi 61 TL olan yağın fiyatı 7 Ocak’ta yüzde 4,09 yükselerek 63,5 lira oldu. Fiyat artışında ithal hammadde ve düşük rekolte de etkili oluyor. 2,5-3 milyon ton ihtiyaç bulunmasına rağmen 2019'da 1 milyon 330 bin ton üretim yapıldı.
Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği (BYSD) verilerine göre; düşük rekolte nedeniyle geçen yıl çekirdek fiyatları ton başına 5 bin 400 liraya kadar gelmişti. Ham yağın fiyatı da ton başına 10 bin lira sınırını aştı. Rusya ve Ukrayna gibi üreticilerde de kuraklık sebebiyle yüzde 20-25 civarında üretim düşüşü yaşandı. Ham yağın ton fiyatı 700 dolar civarındayken bugün itibarıyla bin 325 dolar seviyesine geldi.
ANKA
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol