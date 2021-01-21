Ayçiçeği yağına yüzde 5 zam

Ürüne zincir marketlerde hemen hemen her ay zam geliyor. 3 Aralık 2020’de 5 litresi 61 TL olan yağın fiyatı 7 Ocak’ta yüzde 4,09 yükselerek 63,5 lira oldu. Fiyat artışında ithal hammadde ve düşük rekolte de etkili oluyor. 2,5-3 milyon ton ihtiyaç bulunmasına rağmen 2019'da 1 milyon 330 bin ton üretim yapıldı.

Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği (BYSD) verilerine göre; düşük rekolte nedeniyle geçen yıl çekirdek fiyatları ton başına 5 bin 400 liraya kadar gelmişti. Ham yağın fiyatı da ton başına 10 bin lira sınırını aştı. Rusya ve Ukrayna gibi üreticilerde de kuraklık sebebiyle yüzde 20-25 civarında üretim düşüşü yaşandı. Ham yağın ton fiyatı 700 dolar civarındayken bugün itibarıyla bin 325 dolar seviyesine geldi.



