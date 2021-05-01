Ayçiçek yağı fiyatlarında son durum!

Koronavirüs salgını sürecinde el yakan gıda ürünlerinden biri olan ayçiçek yağı fiyatlarında düşüş yaşanıyor.

Koronavirüs salgını sürecinde artan enflasyondan en çok nasibini alan gıda ürünlerinden biri ayçiçek yağı. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) elinde bulunan tedarik yetkisiyle PTTAVM'de satışa çıkarılan ayçiçek yağı fiyatlarında gerileme gözlenmeye başladı.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, kurumun piyasa girmesiyle 69 lira civarında olan 5 litrelik ayçiçeği yağı fiyatlarında gerileme yaşandığını bildirdi. Güldal, bu kapsamda dış alım yöntemiyle getirilen ham yağı rafine olarak tüketicilere sunmaya başladıklarını ve toplamda 6 bin ton ayçiçeği yağı tedarik ettiklerini kaydetti.



Üretimin artacağı öngörüsü

Marketlerden de TMO'nun ayçiçeği yağına talep olduğunu ve bunları değerlendirdiklerini söyleyen Güldal, tavsiye edilen satış fiyatlarının esas alınması kaydıyla bu talepleri de göz önünde bulundurduklarını ve ürünlerin kısa sürede bazı marketlerde yer alacağını kaydetti.

Güldal, talebe göre toplu tüketim yerlerine de ayçiçeği yağı tahsisinin söz konusu olacağı bilgisini vererek, "TMO'nun piyasa girmesiyle 69 lira civarında olan 5 litrelik ayçiçeği yağı fiyatlarında gerileme olduğunu gözlemliyoruz." diye konuştu.

Güldal, dünyada ve Türkiye'de bu yıl ayçiçeği ekilişlerinin daha fazla olmasını ve üretimin artmasını öngördüklerini de sözlerine ekledi.