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Ayçiçek yağı yüklü gemi Mersin'de! Sevkiyat başladı

Ayçiçek yağı yüklü gemi Mersin'de! Sevkiyat başladı

Rusya'dan 9 Mart'ta yola çıkan 6 bin 99 ton ayçiçek yağı yüklü gemi Mersin'e ulaştı.

Tonlarca ayçiçeği yağını taşıyan yük gemisi, Rusya’nın Yisk Limanı’ndan çarşamba günü hareket etti. Kerç kanalını geçerek İstanbul Boğazına ulaşan Lilac isimli gemi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi’nin koordinasyonunda geçiş yaptı. Marmara Denizi’nde yol alarak Çanakkale Boğazı’ndan da geçiş yapan gemi, 7 günlük yolculuğunun ardından Mersin’e ulaştı.

Mersin açıklarında bekleyen geminin, bugün sabah saatlerinden itibaren 5 mil açıktaki özel bir firmaya ait platforma yanaşarak, 6 bin 99 ton ayçiçeği yağı yükünü, firmanın depolarına aktarması bekleniyor.

SEVKİYAT BAŞLADI

SAVKA'ya demirleyen gemide, evrak ve numune kontrollerinin ardından sevkiyat işlemi başlatıldı.

Gemideki 6 bin 99 ton ayçiçeği yağı, denizin altındaki 6 bin 489 metrelik boru hattıyla platformdan AVES firmasının tesisine aktarılıyor.

Sevkiyatın yaklaşık 30 saat sürmesi bekleniyor.

İHA

Etiketler mersin ayçiçek yüklü gemi
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