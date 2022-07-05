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Ayçiçek yağına bir zam daha

Ayçiçek yağına bir zam daha

Asgari ücrete yapılan zammın ardından temel ihtiyaç ürünlerine zam üstüne zam geliyor. Son olarak Toprak Mahsulleri Ofisi'nin 129 liradan satışa sunduğu ayçiçek yağı fiyatına zam yapıldı.

Ayçiçek yağı fiyatlarına zam geldi. 5 litrelik Ayçiçek yağı ne kadar oldu? 5 litrelik ayçiçek yağın fiyatı 135 TL oldu. Toprak Mahsulleri Ofisi, artan ayçiçek yağı fiyatları için geçtiğimiz yıl harekete geçerken, piyasadan uygun fiyata ayçiçek yağı satmaya başlamıştı. 129 liradan satılan ayçiçek yağına zam geldi.

Bilindiği üzere hükümet, ayçiçek yağlarında meydana gelen aşırı fiyat artışlarını frenlemek için geçtiğimiz yıl TMO’yu devreye almıştı. TMO, yurt dışından getirdiği ham ayçiçek yağlarını rafine ederek 5 litrelik tenekelerde perakende olarak satışa sunmuştu.

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TMO, ayçiçek yağında ilk müdahaleyi 2021 bahar aylarında yapmıştı. TMO o zaman 5 litrelik ayçiçek yağını 59 liradan piyasaya sürmüştü. TMO, ikinci müdahalede ise ayçiçek yağının fiyatını 99 liraya çıkarmış, KDV indirimi ile fiyatlar 92.5 liraya düşmüştü. TMO, ayçiçek yağında 3’üncü müdahaleyi ise geçtiğimiz Mart ayında yapmış ve indirimli ayçiçek yağını 129 liradan satışa sunulmuştu.

TMO, Mart ayında 129 liradan satışa sunduğu ayçiçek yağının fiyatını 135 liraya çıkarıldı.

Ayçiçek yağı

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Etiketler ayçiçek yağı zam 5 litre ayçiçek yağı fiyatı
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