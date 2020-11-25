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  3. 25 Kasım 2020 09:45

Ayçiçek yağında gümrük vergisi düşürüldü

Ayçiçek tohumu yağının gümrük vergisi, Kosova'dan yapılan ithalat dışındakilerde, yüzde 30 düzeyinden yüzde 90 indirimle yüzde 3. düzeyine düşürüldü.

Ayçiçek yağında gümrük vergisi düşürüldü
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Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ithalat rejimi kararına ek kararla, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) 1512.11.91.00.00 olarak belirtilen ayçiçek tohumu yağının 30 Haziran 2021 tarihine kadar yapılan ithalatında, yüzde 3.0 gümrük vergisi ile birlikte, 100 kilogram başına, Kosova'dan bu kapsamda yapılacak ithalat hariç olmak üzere 6.0 euro toplu konut fonu uygulanacak. 

Söz konusu ithalata, 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren aynı gümrük vergisine ek olarak, 100 kilogram başına, Kosova'dan bu kapsamda yapılan ithalat hariç olmak üzere 28 euro toplu konut fonu uygulanması hüküm altına alındı.

DHA

ayçiçek , resmi gazete , gümrük vergisi
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