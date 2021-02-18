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  3. 18 Şubat 2021 17:44

Azerbaycan ile ticaret anlaşması 1 Mart'ta yürürlüğe giriyor

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ''Azerbaycan ile Tercihli Ticaret Anlaşması 1 Mart itibarıyla yürürlüğe girecek. Anlaşmanın kapsamının geliştirilmesi için çalışmaya başladık.'' dedi.

Azerbaycan ile ticaret anlaşması 1 Mart'ta yürürlüğe giriyor
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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Azerbaycan’ın zaferi, bölgemizin ticari ve lojistik yapısının değişeceği yepyeni bir dönemin başlangıcı oldu. Bu yeni dönemde de Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında, kendileri ile tam bir iş birliği halinde olacağız." dedi.

Bakan Pekcan, "Azerbaycan ile Tercihli Ticaret Anlaşması 1 Mart itibarıyla yürürlüğe girecek. Anlaşmanın kapsamının geliştirilmesi için çalışmaya başladık." ifadesinde bulundu.

Bakan Pekcan, "Azerbaycan ile hedefimiz, Cumhurbaşkanlarımızın da belirlediği 15 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmak." diye konuştu.

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