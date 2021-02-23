Babacan: Cumhurbaşkanı ve akraba bakan el ele verip rezervleri harcadı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ordu’da yerel bir televizyon programına konuk oldu.

Piyasaya müdahale görüntüsü oluşmasın diye rezervlerin satışında şeffaf olmayan yöntemlerin kullanıldığını belirten Babacan, "Döviz satışı için ‘hepsi kayıtlı’ diyor. Yok bir de kayıt dışı yapsaydınız. Şeffaf olmadı. Merkez Bankası ‘şu kadar döviz satıyorum’ demedi. Piyasaya müdahale görüntüsü oluşmasın diye şeffaf olmayan yöntemleri kullandılar. Tam bir tiyatro" dedi.

Babacan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Erdoğan bütün yetkiyi kendine istedi, sonra hem faiz hem de kur arttı. 130 milyar dolarlık döviz satışıyla kuru belli bir noktada tutmaya çalıştılar. Onu da yapamadılar. O zaman siz 130 milyar dövizi niye sattınız?"