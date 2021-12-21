BAE Dirhemi ve Azerbaycan Manatı da TCMB'nin listesine girdi

Merkez Bankası'nca alım satıma konu yapılan dövizler listesine Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi ve Azerbaycan Yeni Manatı da eklendi. Daha önce swap yapılan Katar ve Güney Kore para birimleri listeye eklenmişti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Azerbaycan ve Birleşik Arap Emirlikleri merkez bankaları arasında swap (para takası) anlaşmaları yapılabileceği iddiaları ortaya atılırken, bugün dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan genelge ile TCMB tarafından ‘alım satım konusu yapılan dövizler’ listesine Azerbaycan Yeni Manatı (AZN) ile Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi (AED) de eklendi.

Böylece ‘Merkez Bankası’nca alım satım konusu yapılan dövizler’ listesi şu şekilde oldu:

ABD Doları, Avusturalya Doları, Azerbaycan Yeni Manatı, BAE Dirhemi, Bulgar Levası, Çin Yuanı, Danimarka Kronu, Euro, Güney Kore Wonu, İngiliz Sterlini, İran Riyali, İsveç Kronu, İsviçre Frangı, Japon Yeni, Kanada Doları, Katar Riyali, Kuveyt Dinarı, Norveç Kronu, Pakistan Rupisi, Rumen Leyi, Rus Rublesi ve Suudi Arabistan Riyali.

SWAP ANLAŞMASI MI YAPILACAK?

Ankara, son dönemde Birleşik Arap Emirlikleri ile normalleşme yoluna giderken, iki ülke arasında swap anlaşması da yapılabileceği iddiaları gündeme gelmişti.

TCMB ve Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası arasında 24 Kasım 2021 tarihinde “merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere” bir mutabakat zaptı imzalanmıştı.

Söz konusu anlaşma kapsamında iki ülke merkez bankası arasında merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmesi planlanlandığı duyurulmuştu.

Reuters haber ajansı, Haziran 2021’de yayımladığı haberde, Türkiye’nin Azerbaycan ile swap anlaşmasına yakın olduğunu yazmıştı.

Daha önce Katar ve Güney Kore merkez bankaları ile swap anlaşmaları yapılmış ve TCMB’nin ‘alım satım konusu yapılan dövizler’ listesine Ağustos 2021’de Güney Kore Wonu ve Katar Riyali de eklenmişti.