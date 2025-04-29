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Bakan açıkladı: 149 belediye borç yapılandırma başvurusu yaptı

Bakan açıkladı: 149 belediye borç yapılandırma başvurusu yaptı
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, 149 belediyenin SGK'ya olan 30 milyar liralık borcunu yapılandırmak için başvuruda bulunduğunu açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, NTV Ankara Temsilcisi Ahmet Ergen'in sorularını yanıtladı. Belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) olan prim borçlarına ilişkin bilgi veren Işıkhan, toplam 149 belediyenin yaklaşık 30 milyar liralık borç için yapılandırma başvurusunda bulunduğunu belirtti. Bakan, "Ödenmeyen her gün için yasal faiz işliyor. Bu süreçte 28,2 milyar lira tahsilat gerçekleştirdik. Sadece nisan ayında yapılan tahsilat 3 milyar lirayı buldu" ifadelerini kullandı.

1 MAYIS MESAJI: "ÇALIŞMA BARIŞI SOSYAL ADALETİN TEMİNATIDIR"

Yaklaşan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Işıkhan, bu günün işçilerin hak arayışlarının küresel ölçekte sembolleştiği özel bir tarih olduğuna vurgu yaptı. "1 Mayıs, çalışma hayatındaki sorunların dile getirildiği, emeğin değerinin ön plana çıktığı bir gündür" diyen Işıkhan, bazı marjinal grupların provokasyon girişimlerine karşı da toplumun sağduyusuna güvendiklerini belirtti.

KAMU İŞÇİLERİYLE TOPLU SÖZLEŞME SÜRECİ

Kamu işçilerine yönelik zam pazarlıkları hakkında da bilgi veren Işıkhan, sendikaların ve konfederasyonların yapısal sorunlara ilişkin taleplerini kıymetli bulduklarını söyledi. Kamuda sendikalaşma oranının 2002'de yüzde 50 iken bugün yüzde 75,2'ye yükseldiğini belirten Bakan, işçi sendikalaşma oranının da 2013'te yüzde 9,21 iken bugün yüzde 14,97 seviyesine çıktığını kaydetti.

Asgari ücrete kadar olan gelirlerin vergi dışı bırakılması gibi önemli düzenlemelerin hayata geçirildiğini hatırlatan Işıkhan, "Toplu iş sözleşmelerinde hassas bir denge gözetiyoruz. Mayıs ayında tarafların yeniden bir araya gelmesini ve sürecin kısa sürede sonuçlanmasını umut ediyoruz" dedi.

"İŞSİZLİK SON 25 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE"

Türkiye'deki işsizlik rakamlarına da değinen Bakan Işıkhan, "İşsizlik oranımız son 25 yılın en düşük seviyesinde. İstihdam ve üretimdeki kişi sayısı artışını sürdürüyor. İş gücüne katılım oranı da yüzde 53,4 olarak açıklandı" diye konuştu.

NTV

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Etiketler belediye borç yapılandırma sgk borcu
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