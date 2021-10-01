Bakan açıkladı: Çiftçilere rekor destek ödemesi

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Ekimde rekor destek ödemesi yapacağız. 266 bin 419 çiftçiye toplam 773 milyon 269 bin lira destek ödemesi yapılacak" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, iklim değişikliğinin ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının olumsuz etkilerinin üreticiye yansımaması için gece gündüz çalıştıklarını belirterek, çiftçilere ekimde toplam 773 milyon 269 bin lirayla rekor destek ödemesi yapacaklarını söyledi.

Pakdemirli, yaptığı değerlendirmede, sadece ülkenin değil tüm dünyanın olumsuz koşullardan etkilendiğini, buna rağmen tüm imkanların Türk çiftçisi, üreticisi için seferber edildiğini dile getirdi.

Bu yıl tarımsal destek ödemelerinin yüzde 77 oranında gerçekleştirildiğini ifade eden Pakdemirli, 2021 için belirlenen destek tutarının toplam 16,8 milyar lirasının çiftçilere ödendiğini bildirdi.

Pakdemirli, iklim değişikliği ve salgının olumsuz koşullarına rağmen Üretici ve yetiştiricinin yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayarak, "Büyük fedakarlıkla ve özveriyle üretmeye devam eden çiftçimizin tüm olumsuzluklara rağmen ayakta kalmasına destek olacağız. Tüm varlığımızla ve gücümüzle üretim için çaba göstereceğiz. Çiftçimiz ürettikçe bizim de yanında olduğumuzu görecek." diye konuştu.

ÇİĞ SÜTE REKOR DESTEK

Ekimde yapılacak destek ödemelerine ilişkin bilgi veren Pakdemirli şunları kaydetti:

"Ekim ayında rekor Destek Ödemesi yapacağız ve ödemeler bugün hesaplara geçecek. Buna göre, çiğ süt desteği (ocak-şubat-mart) 261 bin 584 çiftçi, toplam 706 milyon 136 bin 472 lira destek ödemesi alacak.

Hayvan hastalıkları tazminatından 1462 çiftçi toplam 31 milyon 552 bin 734 lira ödeme alırken, yağlı tohumlu bitkiler desteği için 1378 çiftçi toplam 27 milyon 81 bin 833 lira alacak. Diğer destekler ise şöyle olacak; hububat ve baklagil desteği için 1243 çiftçi toplam 6 milyon 556 bin 177 lira, geleneksel zeytin bahçelerinin rehabilitasyonu için 281 çiftçi 1 milyon 163 bin 809 lira ve yem bitkileri desteği için 471 çiftçi 778 bin 308 lira. Böylece ekimde 266 bin 419 çiftçiye toplam 773 milyon 269 bin 333 lira destek ödemesi yapılacak."