Bakan açıkladı! Doğalgaz depoları tamamen doldu

Korkunç kaza kamerada! Çoluk, çocuk bir aile yok oldu!

Putin'in seferberliğinden kaçmak için yaptıkları kan dondurdu

Belgesi olmayan bu mesleği yapamayacak!

Önce kendini tatmin ettiği anlar şimdi de... Hafsanur Sancaktutan'ın bu sahneleri olay oldu!