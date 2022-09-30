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Bakan açıkladı! Doğalgaz depoları tamamen doldu

Bakan açıkladı! Doğalgaz depoları tamamen doldu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, doğalgaz depolama tesislerinin tam kapasite doluluğa ulaştığını açıkladı.

Doğalgaz depolama tesislerinin tam kapasite doluluğa ulaştığını açıklayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Silivri doğalgaz depolama tesisi 4.6 milyar metreküpe ulaştı. Tuz Gölü tesisinde 1.2 milyar metreküplük kapasite doldu" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz Gaz Sahası'nda kabloları denizin tabanına döşeyecek geminin İstanbul Boğazı'na geldiğini açıkladı.

Etiketler doğalgaz
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