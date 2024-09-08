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Bakan açıkladı: Evlilik kredisinde yeni dönem başlıyor

Bakan açıkladı: Evlilik kredisinde yeni dönem başlıyor
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş "Aile ve Gençlik Fonu kapsamının genişletilmesine yönelik yakın zamanda yeni bir adım daha atacağız." açıklaması yaptı.

Evlilik hazırlığındaki gençlere devlet tarafından verilen ve 2 yıl geri ödemesiz, 48 ay vadeli, 150.000 TL faizsiz evlilik kredisi için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan yeni bir açıklama geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti Siirt İl Başkanlığı'nda düzenlenen "Türkiye Buluşmaları" programında konuştu. Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu kapsamının genişletilmesine yönelik yakın zamanda yeni bir adım daha atılacağını belirtti.

Bakan Göktaş, engellilerin aile bütünlüklerini muhafaza edecek şekilde bakımlarının evde yapılmasına önem verdiklerini belirterek, bu hizmetten 3 bin 754 vatandaşın faydalandığını ifade etti. Göktaş, bu kapsamda eylül ayı için toplam 5,6 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladıklarını söyledi.

Engelli, yaşlı, kadın, çocuk, şehit ailesi ve gazilere hak temelli anlayışla sosyal hizmet sunduklarını dile getiren Göktaş, şöyle konuştu:

"Aile ve Gençlik Fonu projemizin yeni dönem uygulamasını başlattık. Yeni dönemde doğurganlık hızının en düşük olduğu Karabük, Bartın ve Zonguldak'ta da başvurularımızı almaya başladık. Fona bugüne kadar 12 bin 132 genç çiftimiz başvurdu ve şartları yerine getiren 4 bine yakın çiftimiz krediden faydalandı. Diğer yandan bu fondan daha fazla genç çiftimizin yararlanabilmesi için şartları da kolaylaştırdık. Daha önce desteğe başvuru şartlarının arasında çiftlerin toplam gelirlerinin 2 asgari ücreti aşmaması şartı bulunuyordu. Şimdi de gelir kriterini, kişilerin alabilecekleri ek ödemeleri de kapsayacak şekilde 2,3 asgari ücrete çıkartıyoruz. Böylece daha fazla gencimizin desteğimizden yararlanmasının önünü açıyoruz."


Aile ve Gençlik Fonu kapsamının genişletilmesine yönelik yakın zamanda yeni bir adım daha atacaklarını ifade eden Göktaş, bunu çalışmaların tamamlanmasının ardından kamuoyuyla paylaşacaklarını aktardı.

 

Etiketler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Mahinur Özdemir Göktaş evlilik kredisi yeni kredi kerdi düzenlemesi
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