Bakan açıkladı ! Türkiye'yi uçuracak dev yatırım

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Oyak Renault'nun hibrit araçlar için Türkiye'nin ilk alüminyum motorunu üreteceğini, 100 milyon euroyu aşan yatırımın cari açığı 2.3 milyar dolar azaltacağını söyledi.

Varank yaptığı yazılı açıklamada, "Proje bazlı teşvik sistemi kapsamında yeni nesil hibrit araçlar için Türkiye'nin ilk alüminyum motor bloğu üretilecek. Projenin en önemli aşaması olan alüminyum enjeksiyon fabrikasının temeli, 19 Ekim'de Bursa'da atılacak. Oyak Renault'un sabit yatırım tutarı 100 milyon euroyu aşan projesiyle fabrikadan çıkacak ürünlerin büyük bölümü ihraç edilecek" dedi ve ekledi:

"Otomotiv sanayimiz için çok büyük bir atılım olan bu yatırım; katma değerli üretime, istihdama ve ihracata ciddi katkılar sunacak. Ayrıca cari açığın azaltılmasına yıllık 2.3 milyar dolar katkı sağlaması bekleniyor."

Varank, üretimde kullanılacak alüminyumun yerli temini için Türk şirketleri ile görüşmelerin devam ettiğini de ifade ederek, "Dolayısıyla, yerli kaynaklarımızdan mümkün olan en iyi şekilde yararlanılmış olacak" dedi.