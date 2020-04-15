Bakan Albayrak: 4,4 milyon aileye yardım ödemesi başlayacak

Bakan Albayrak'ın açıklamalarından notlar;

* Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında adeta seferberlik içinde çalışıyoruz. 2.1 milyon ailemize 1.000 TL yardımı ulaştırdık. 4,4 milyon aileye 1000'er liralık yardımın ödemesi yakın zamanda başlayacak.

* Vatandaşlarımızın özel bankalarla yaşadıkları sıkıntıları biliyoruz. Bu dönemde vatandaşlara destek olmayı geçtik; Mevduatını bozana, kredisini yapılandırmak isteyene fahiş maliyetler çıkarıldığını duyuyoruz. Bu asla kabul edeceğimiz bir şey değil. Bu konunun üzerine gideceğimizin bilinmesini isteriz. Özellikle bu dönemde, kimlerin özel bankaların avukatlığına soyunduğunu bilmek istiyoruz.

* Maskeyi stoklayan gıdayı saklayan neyse, vatandaştan topladığı parayı millete sunmak yerine stoklayanlar da aynıdır. Süslü reklamlar bu yapılanları gizleyemez.