Bakan Albayrak: Böyle devam ederse sürpriz olabilir

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Bursa'da iş dünyası temsilcileriyle buluştu.

Burada bir konuşma yapan Albayrak'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Ağustos ayı ile birlikte geniş kapsamlı spekülatif bir atakla karşı karşıya kaldık. Bu yeni Cumhurbaşkanlığı sisteminin getirdiği hızlı, güçlü aktif karar alma mekanizmalarıyla şükürler olsun, koordinasyonla çok hızlı refleksler vererek bu sürecin birçoğunu bertaraf ettik, püskürttük.

Ekonomideki etkileri teker teker yok ediyoruz. Güçlü sonuçlar alacağız. İki temel alana odaklandık. Mücadele alanımızın başına enflasyonu koyduk. Kur fiyatlaması enflasyonla mücadelemizi daha önemli hale getirdi.

"O DÖNEM GEÇTİ, FİYATLAMA NORMALE İNMELİ"

Eylül ayında fiyatlardaki anomalite eylül ayı enflasyon raporunu incelediğimizde bir çok sektör dolar kurunu 8 liradan hesaplayarak fiyatlama oluşturmuş. O dönem geçti, bu süreç ortadan kalktı. Fiyatlama davranışları normale inmeli ki enflasyonda tersine trendi hissetmeliyiz. Yüzde 10 kampanyası ekim ayında başlamasına rağmen geçtiğimiz yıla yakın bir rakam çıktı.

"BÜTÇE DİSİPLİNİ SÜRECEK" VURGUSU

Türkiye bugün ağustos ya da eylül ayından çok daha iyi durumda. Reel sektöre de iş düşüyor. Birkaç aylık fırsatçı fiyatlama davranışları geride kaldı. Sorumlu davranışların atılmasını bekliyoruz. ÖTV ve KDV adımları attık. Güçlü bütçe disiplini kararlılığımızı sürdürüyoruz. Seçime gidiyoruz, bütçe disiplini mali disiplin... Popülizm yok.

Enflasyonda kasım ve aralık aylarında çok daha olumlu sonuçlar göreceğiz. Ağustos, eylül, ekim rakamlarına baktığımda, ilk gelen tahminler 40 milyar doların altına doğru inmeye başladığımız yönünde. Yıl sonu rakamları eğer bu istikamette giderse yıl sonunda cari denge çok daha büyük bir sürprize gebe. Detayını vermeyeyim ama istikamet çok güçlü, olumlu ve çok iyi yönde seyrediyor. Cari açıkta düşüş trendi böyle devam ederse yıl sonunda sürpriz rakamlar görebiliriz. Türkiye yaşadığı her saldırıdan güçlenerek çıktı. Kimsenin piyasadaki pozitif havayı bozmasına izin vermeyeceğiz.

"EKİMDE DENGELENME SÜRECİ BAŞLADI"

Her dedikleri ellerinde kalıyor, her dedikleri patlıyor. Spekülatif atakların likidite sorununa yol açmaması için ciddi tedbirler aldık. Piyasaları rahatlatmak için nakit akışında sorun olmaması için ciddi önlemleri hayata geçirdik. Ekim ayı ile birlikte dengelenme süreci başladı.

"YENİ BAŞLADIK, DAHA DA DÜŞECEK"

Özellikle finansal maliyetler noktasında ticari kredilerde 40-50'ler geride kaldı. Bugün itibariyle bu rakam yüzde 30'ların altına geldi. Bu yeterli mi? Daha yeni başladık. Mevduat ve kredi faizleri düşüyor. Makas çok açık, daralacak. Marj makası yüzde 10'lara dayandı. Yeni dönemde çok daha farklı strateji izleyeceğiz. Sürprizler de olacak."