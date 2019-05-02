Bakan Albayrak ''dolaylı vergiler azalacak'' dedi, vergi arttı

Türkiye cep telefonlarındaki ÖTV oranının yüzde 25'ten yüzde 50'ye çıkarılmasını konuşuyor. Vatandaş için yeni cep telefonu almak biraz daha zorlaşırken akıllara 10 Nisan'da Hazine ve Maliye Bakanı tarafından duyurusu yapılan ‘Yapısal dönüşüm adımları' paketi geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bu paketi tanıtırken Türkiye ekonomisinde yeni bir döneme girildiğinin sinyallerini veriyordu.

Bakan Albayrak vergi dönüşümü reformları konusunda güçlü mesajlar verirken KDV ve ÖTV gibi vergilerin bulunduğu sınıf olan ‘dolaylı vergileri' azaltacaklarını duyuruyordu.

Sigarada, otomobilde ve cep telefonlarında ÖTV değişti

‘BEYANNAME YAYGINLAŞACAK DOLAYLI VERGİLER AZALACAK’



Albayrak vergi dönüşümü reformuna ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı: Yeni vergi mimarimizde istisna ve muafiyetleri artık azaltacağız. Kurumlar vergisinin kademeli olarak düşürüp daha rekabetçi bir noktaya taşıyacağız. Daha adaletli bir vergi sistemi için, gelire göre artan oranlarda vergilendirmeyi daha etkin hale getireceğiz. Özellikle beyannameyi yaygınlaştırarak gelir artışlarının sağlayacağı potansiyelle dolaylı vergileri azaltıp, dolaysız vergileri artırarak verginin daha da fazla tabana yayılmasını sağlayacağız.

ÖTV zammı sonrası işte yeni sigara fiyatları

AÇIKLAMADAN 22 GÜN SONRA YÜZDE 25’TEN YÜZDE 50’YE ÇIKTI

Albayrak'ın bu açıklamasının üzerinden 22 gün geçtikten sonra dün, cep telefonlarından alınan yüzde 25'lik ÖTV yüzde 50'ye çıkarıldı.

14 ŞUBAT’TA YETKİ CUMHURBAŞKANI’NA VERİLMİŞTİ

Cep telefonunda ÖTV oranlarını yükseltme yetkisi 14 Şubat 2019 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verilmişti.

Dün yapılan yeni düzenleme ile sigara üzerindeki vergilere 0.2679 kuruş asgari maktu vergi getirildi. Ocak ayında bu verginin kaldırılmasıyla 8 liradan 7.5 liraya düşen ucuz sigaralar, şimdi yeniden 8 liraya yükselmesi bekleniyor.

31 Mart yerel seçimlerinden üç ay önce 4 Ocak 2019 tarihinde sigara paketi başına 5.6 liralık asgari maktu ÖTV sıfırlanmıştı.

Uzmanlar ve vatandaşlar ÖTV zammına tepkilerini sosyal medyadan böyle dile getirdi: