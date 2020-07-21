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  3. 21 Temmuz 2020 14:57

Bakan Albayrak: Hedefimiz güçlü bir Türkiye ekonomisi oluşturmak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ''Hedefimiz mevcut kazanımlarla birlikte katma değerli üretim ve ihracat artışını koruyarak güçlü, sağlam bir Türkiye ekonomisi oluşturmak'' dedi.

Bakan Albayrak: Hedefimiz güçlü bir Türkiye ekonomisi oluşturmak
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter'dan videolu açıklamada bulundu. Bakan Albayrak "Halkımızın bilinçli davranışları hanehalkının düşük borçluluk oranı ülke ekonomimizi, diğer ülkelerden pozitif yönde ayrıştırıyor. HEDEFİMİZ mevcut kazanımlarla birlikte katma değerli üretim ve ihracat artışını koruyarak güçlü, sağlam bir TÜRKİYE EKONOMİSİ oluşturmak" dedi.

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berat albayrak , hazine ve maliye bakanlığı
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