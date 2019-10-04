Bakan Albayrak: İVME finansman paketine talep arttı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, imalatçı ve ihracatçı şirketlere destek sağlamak amacıyla oluşturulan İVME finansman paketi hakkında açıklamalarda bulundu. Albayrak, "İVME paketine talep artarken enflasyona endeksli faiz oranları sayesinde finansman maliyetlerinde önemli düşüş sağlandı." açıklamasında bulundu.

Bakan Albayrak Twitter üzerinden şu açıklamayı yaptı:

"ÜRETİM ALTYAPISININ GELİŞMESİ İÇİN KATKI SAĞLAMAYA DEVAM EDİYOR"

"İhracat ve katma değerli ürün üretimini güçlendirmeyi hedefleyen İVME finansman paketi, sanayi ve tarım alanlarında üretim altyapısının gelişmesi için katkı sağlamaya devam ediyor. Enflasyonla mücadelede sağlanan başarı ile birlikte, İVME paketine talep artarken enflasyona endeksli faiz oranları sayesinde finansman maliyetlerinde önemli düşüş sağlandı."

"YÜZDE 24 ARTIŞLA 2,35 MİLYAR TL'YE YÜKSELDİ"

Albayrak yaptığı paylaşımda, "Gıda fiyatlarında yaşanan dalgalanmalara karşı Ziraat Bankası aracılığı ile devreye aldığımız Seracılık Finansman Paketi ile üreticisine sağlanan kredi tutarı yüzde 24 artışla 2,35 milyar TL'ye yükseldi." bilgisini verdi.

TAHSİS EDİLEN KREDİ LİMİTİ VE KREDİ KULLANDIRIM TUTARINDA BÜYÜK ARTIŞ

Albayrak'ın verdiği bilgiye göre, İVME finansman paketinde 5 Ağustos itibarıyla 5,2 milyar TL olan tahsis edilen kredi limiti 30 Eylül'deyüzde 83 artışla 9,5 milyar TL'ye ulaştı. Aynı dönemde kredi kullanım tutarı 1,7 milyar TL'den yüzde 94 artışla 3,3 milyar TL'ye çıktı.