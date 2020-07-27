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  3. 27 Temmuz 2020 21:21

Bakan Albayrak: Raporlama alt çalışma grubu kurulacak

Bakan Albayrak, "Finansal istikrarın sürdürülmesi, sistemik risk noktalarının tespit edilip yönetilmesi ve ekonomi politikalarının sürdürülebilir kalkınmayla uyum içerisinde oluşturulması amacıyla FİKKO bünyesinde raporlama alt çalışma grubunun kurulması kararlaştırılmıştır." açıklamalarında bulundu.

Bakan Albayrak: Raporlama alt çalışma grubu kurulacak
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Albayrak, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, bugün gerçekleştirilen FİKKO toplantısında, İstanbul Finans Merkezi'nin stratejik planının, dünya örneklerindeki en iyi uygulamalar kapsamında gözden geçirildiğini ve sürecin daha etkin hale getirilmesi için yol haritasının belirlendiğini belirtti.

Bakan Albayrak, açıklamasında şunları kaydetti:

"Finansal istikrarın sürdürülmesi, sistemik risk noktalarının tespit edilip yönetilmesi ve ekonomi politikalarının sürdürülebilir kalkınmayla uyum içerisinde oluşturulması amacıyla FİKKO bünyesinde raporlama alt çalışma grubunun kurulması kararlaştırılmıştır."

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