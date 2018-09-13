Bakan Albayrak tarih verdi ! Gözler o tarihte...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, faiz kararı ile ilgili " Merkez Bankası'nın bağımsızlığı tartışması kapanmıştır" dedi. Albayrak "Orta vadeli program 20 Eylül'de açıklanacak" ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamalarından satır başları:

"Spekülatif girişimleri denetleyeceğiz."

"Merkez Bankası'nın bağımsızlığı tartışması kapanmıştır."

"Ekonomide temel çıpa cari açıkla mücadele olacak."

"Orta vadeli programı 20 Eylül’de açıklayacağız."

"Kamuda tasarruf için maliyet ve değişim ofisi kuruyoruz."

"Dövizle ilgili yönetmelikler 30 gün içinde tamamlanacak."