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  3. 30 Ekim 2019 14:45

Bakan Albayrak: Toparlanma güçlü şekilde sürüyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, piyasalardaki toparlanmanın güçlü bir şekilde sürdüğünü belirterek, ekonomi güven endeksindeki artışın büyümenin itici güçlerinden biri olacağını söyledi.

Bakan Albayrak: Toparlanma güçlü şekilde sürüyor
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, piyasalardaki toparlanmanın, ekonomik güven endekslerinin tümünde görülen iyileşmeyle güçlü bir şekilde sürdüğünü belirterek, "Bu alanda yakaladığımız ivme, değişim ve arzu ettiğimiz sürdürülebilir büyümenin itici güçlerinden biri olacak." ifadesini kullandı.

Albayrak, Twitter hesabından ekim ayına dair ekonomik güven endeksi hakkında paylaşımda bulundu.

Güven endekslerinin tümünde sağlanan iyileşmeyle piyasalardaki toparlanmanın güçlü bir şekilde sürdüğüne işaret eden Berat Albayrak, "Bu alanda yakaladığımız ivme, değişim ve arzu ettiğimiz sürdürülebilir büyümenin itici güçlerinden biri olacak." değerlendirmesinde bulundu.

AA

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