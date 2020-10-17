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  3. 17 Ekim 2020 17:44

Bakan Albayrak: Tüm dünya hayranlıkla izleyecek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 85 milyar metreküplük ek doğalgaz rezervini duyurmasının ardından ''Milli enerji hamlesi adım adım meyvelerini verdikçe ülkemize vurulmaya çalışılan prangalardan nasıl birer birer kurtulduğumuzu tüm dünya hayranlıkla izleyecek'' açıklamasını yaptı.

Bakan Albayrak: Tüm dünya hayranlıkla izleyecek
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Bakan Albayrak, Twitter hesabından, 'Milli Enerji Güçlü Gelecek', 'Milli Enerjide Yeni Müjde' etiketleriyle Fatih Sondaj Gemisi'nin sondaj faaliyetlerine ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Albayrak, "Nasiptir, nasip... Rabbim bulduracak olmasaydı aratmazdı. Milli enerji hamlesi adım adım meyvelerini verdikçe ülkemize vurulmaya çalışılan prangalardan nasıl birer birer kurtulduğumuzu tüm dünya hayranlıkla izleyecek" ifadelerini kullandı.

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