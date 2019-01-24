Bakan Albayrak'tan Davos açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Davos zirvesiyle ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Davos'ta bulunduğu süre boyunca birçok bakanla bir araya geldiklerini dile getiren Albayrak, "Verimli görüşmeler gerçekleştirdik" dedi.

Bakan Albayrak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Davos programımız boyunca, Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Sn. Peter Altmaier, Fransa Finans Bakanı Sn. Bruno Le Maire ve Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Sn. Maxim Oreshkin başta olmak üzere çok sayıda mevkidaşımız ve uluslararası yatırımcı ile verimli görüşmeler gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.