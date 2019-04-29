Bakan Albayrak'tan ekonomik güven endeksi açıklaması

Ekonomik güven endeksi mart ayında 81.9 iken, nisan ayında yüzde 3.4 oranında artarak 84.7 oldu.

Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi) ve hizmet sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Nisan ayında tüketici güven endeksi 63.5 değerine, reel kesim güven endeksi 100 değerine ve hizmet sektörü güven endeksi 83.1 değerine yükseldi.

Nisan ayında perakende ticaret sektörü güven endeksi 90.6 değerine, inşaat sektörü güven endeksi ise 53.9 değerine geriledi.

ALBAYRAK: DAHA YÜKSEK SEVİYELERİ YAKALAYACAĞIZ

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan nisan ayına ilişkin ekonomik güven endeksini değerlendirdi.

Ekonomide alınan aksiyonların ekonomik güven endeksini artırmaya devam ettiğine dikkati çeken Albayrak, ocaktan itibaren süren artışın, güçlü toparlanmanın da göstergesi olduğuna işaret etti. Albayrak, "İnşallah 2. çeyrekten itibaren uygulayacağımız politikalar ve Yapısal Dönüşüm Adımları ile daha yüksek seviyeleri yakalayacağız." değerlendirmelerinde bulundu.

Albayrak'ın paylaştığı infografikte de ekonomik güven endeksi, tüketici güven endeksi, reel kesim güven endeksi ile hizmet sektörü güven endeksi değerlerine ve artış oranlarına yer verildi.