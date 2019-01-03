Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan enflasyon rakamlarına ilişkin bir açıklama geldi.

TRT Haber'e konuşan Albayrak, "2018'i, enflasyonda koyduğumuz yüzde 20,8'lik hedefin altında, yüzde 20,3 rakamıyla kapattık ki bu gerçekten çok pozitif bir süreç" dedi.

Albayrak, "Yıl sonu itibarıyla hedeflerimizin neredeyse tamamını tutturduk, hatta daha iyi bir performans ortaya koyduk" diye konuştu. Bakan Albayrak, gıda fiyat indirimlerinin etiketlere çok ciddi yansımadığını da ifade etti.

2019 bütçesinde çok daha iyi bir performans ortaya koyacaklarını dile getiren diyen Bakan Albayrak, "2019'da, 2020 ve 2021'e temel oluşturması noktasında, güçlü bir şekilde, aynı ciddi duruş ve kararlılıkla yola devam edeceğiz" diye konuştu.

Gece saatlerinde döviz kurlarında meydana gelen dalgalanmaya da değinen Albayrak, "Asya piyasalarında yaşanan olumsuz seyir ve Apple'ın açıklamasıyla bir dalgalanma. Bu durum gelişmekte olan piyasalarda dalgalanmaya neden oldu. Kısa sürede dengelenme oldu" diye konuştu.





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