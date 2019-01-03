Rakı ve bira fiyatları açıklandı ! İşte zam sonrası fiyatlar
Rakı ve bira fiyatları açıklandı ! İşte zam sonrası fiyatlar
Resmen açıklandı ! Ehliyet ve kimlik ücretlerinde yeni dönem
Resmen açıklandı ! Ehliyet ve kimlik ücretlerinde yeni dönem
Türklerin soyu nereden geliyor ? İşte o rivayet...
Türklerin soyu nereden geliyor ? İşte o rivayet...
AKOM'dan İstanbul için şiddetli kar yağışı uyarısı
AKOM'dan İstanbul için şiddetli kar yağışı uyarısı
Zamlar etikete yansıdı: En ucuz bira 10 TL, 70'lik rakı 142 TL
Zamlar etikete yansıdı: En ucuz bira 10 TL, 70'lik rakı 142 TL
Milli Piyango İdaresi'nden ''şaibe'' iddialarına yanıt
Milli Piyango İdaresi'nden ''şaibe'' iddialarına yanıt
İstanbul'da benzin istasyonundaki patlama kamerada
İstanbul'da benzin istasyonundaki patlama kamerada
MHP'de beklenen oldu ! O vekil disipline sevk edildi
MHP'de beklenen oldu ! O vekil disipline sevk edildi
  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. 03 Ocak 2019 14:50

Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, enflasyon rakamlarıyla ilgili ''Yıl sonu hedeflerimizin tamamını neredeyse tutturduk'' dedi.

Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması
A+ A-

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan enflasyon rakamlarına ilişkin bir açıklama geldi.

TRT Haber'e konuşan Albayrak, "2018'i, enflasyonda koyduğumuz yüzde 20,8'lik hedefin altında, yüzde 20,3 rakamıyla kapattık ki bu gerçekten çok pozitif bir süreç" dedi.

Albayrak, "Yıl sonu itibarıyla hedeflerimizin neredeyse tamamını tutturduk, hatta daha iyi bir performans ortaya koyduk" diye konuştu. Bakan Albayrak, gıda fiyat indirimlerinin etiketlere çok ciddi yansımadığını da ifade etti.

2019 bütçesinde çok daha iyi bir performans ortaya koyacaklarını dile getiren diyen Bakan Albayrak, "2019'da, 2020 ve 2021'e temel oluşturması noktasında, güçlü bir şekilde, aynı ciddi duruş ve kararlılıkla yola devam edeceğiz" diye konuştu.

Gece saatlerinde döviz kurlarında meydana gelen dalgalanmaya da değinen Albayrak, "Asya piyasalarında yaşanan olumsuz seyir ve Apple'ın açıklamasıyla bir dalgalanma.  Bu durum gelişmekte olan piyasalarda dalgalanmaya neden oldu. Kısa sürede dengelenme oldu" diye konuştu.

CHP: Enflasyon düşük açıklandı CHP: Enflasyon düşük açıklandı

2018 enflasyonu açıklandı2018 enflasyonu açıklandı

 

berat albayrak , enflasyon
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM