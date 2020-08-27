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  3. 27 Ağustos 2020 18:29

Bakan Albayrak'tan ''hizmet ekonomisi'' paylaşımı

Bakan Albayrak, "2002'de toplanan her 100 lira verginin 14,3 lirası vatandaşlarımıza hizmet için harcanırken artık her 100 lira verginin 85,2 lirası sağlık, eğitim ve altyapı başta olmak üzere toplumun refahı için kullanılıyor" dedi.

Bakan Albayrak'tan ''hizmet ekonomisi'' paylaşımı
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Bakan Albayrak, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "2002 yılında toplanan her 100 TL verginin sadece 14.3 TL'si vatandaşlarımıza hizmet için harcanırken artık toplanan her 100 TL verginin 85,2 TL'si sağlık, eğitim ve altyapı başta olmak üzere toplumun refahı için kullanılıyor.

Faiz ekonomisinden hizmet ekonomisine geçiş budur" ifadesini kullandı.

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ekonomi , paylaşım , bakan albayrak
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