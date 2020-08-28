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  3. 28 Ağustos 2020 19:08

Bakan Albayrak'tan ''Katılım Finans Sistemi'' açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Tüm ihracatçılarımızın yolu açık, işleri bereketli olsun. Türk Eximbank'ın ihracatçılarımız için hazırladığı alternatif finans kaynakları zenginleştirildi. "Katılım Finans Sistemi" ülkemiz ve ihracatçılarımız için hayırlar getirsin" açıklamalarında bulundu.

Bakan Albayrak'tan ''Katılım Finans Sistemi'' açıklaması
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Bakan Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Tüm ihracatçılarımızın yolu açık, işleri bereketli olsun. Türk Eximbank'ın ihracatçılarımız için hazırladığı alternatif finans kaynakları zenginleştirildi. 'Katılım Finans Sistemi' ülkemiz ve ihracatçılarımız için hayırlar getirsin" dedi

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albayrak , finans , finans sistemi
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