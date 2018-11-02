PKK'lılardan öğrenci yurduna saldırı !
PKK'lılardan öğrenci yurduna saldırı !
Yatırımcılar dikkat ! Altın fiyatları ne kadar oldu ?
Yatırımcılar dikkat ! Altın fiyatları ne kadar oldu ?
Bakan Albayrak'tan ÖTV ve KDV açıklaması
Bakan Albayrak'tan ÖTV ve KDV açıklaması
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu
ABD'den İran'a flaş yaptırım kararı ! Türkiye listede yok...
ABD'den İran'a flaş yaptırım kararı ! Türkiye listede yok...
Bakanlık'tan bedelli askerlik müjdesi
Bakanlık'tan bedelli askerlik müjdesi
Erdoğan Kaşıkçı'nın ölüm emrini kimlerin verdiğini açıkladı
Erdoğan Kaşıkçı'nın ölüm emrini kimlerin verdiğini açıkladı
Yargıtay'dan binlerce çalışanı ilgilendiren karar !
Yargıtay'dan binlerce çalışanı ilgilendiren karar !
  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. 02 Kasım 2018 22:07

Bakan Albayrak'tan ÖTV ve KDV açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, indirimlerin fiyatlara yansıtılmasının takipçisi olacağını söylemişti.

Bakan Albayrak'tan ÖTV ve KDV açıklaması
A+ A-

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, KDV ve ÖTV indirimlerine ilişkin açıklama yaptı. Albayrak, "Adımlarımızı güçlendirerek sürdüreceğiz. Ekonomide dengeleme süreci ile arzu etiğimiz hedefleri yakalayacağız.İndirimlerin fiyata yansıtılmasının takipçisi olacağım" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (Konut-Der), Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) ve Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) yönetimleriyle bir araya geldiğini belirterek, "Tüm indirimlerin fiyatlara yansıtılmasının bizzat takipçisi olacağımı söylemiştim. Bugün gördüğümüz tablo ve vatandaşlarımızın teveccühü bizleri memnun etti. adımlarımızı güçlendirerek sürdürecek ve ekonomide dengelenme süreciyle arzu ettiğimiz hedefleri yakalayacağız" ifadesini kullandı.

Albayrak, Twitter hesabından, "Konut-Der, Otomotiv Sanayicileri Derneği, Mobilya Sanayicileri Derneği ve Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği yönetimleriyle bir araya geldik." paylaşımında bulundu.

Albayrak, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı için ilan edilen desteklerin, KDV ve ÖTV indirimlerinin sektörlere etkilerini görüşmelerde ele aldıklarını bildirdi.

AA

berat albayrak , mesaj
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM