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  3. 26 Mart 2020 10:08

Bakan Albayrak'tan vatandaşa çağrı: BDDK'ya şikayet edin

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bankaların açıkladığı destek paketlerine ilişkin ''Taahhütlere aykırı bir uygulama ile karşılaşan tüm vatandaşlarımız Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun şikayet hatlarına durumlarını aktarabilirler'' dedi.

Bakan Albayrak'tan vatandaşa çağrı: BDDK'ya şikayet edin
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Twitter hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bankaların koronavirüs önlemleri kapsamında verdikleri taahhütlerin takipçisi olduklarını söyledi ve 'Taahhütlere aykırı bir uygulama ile karşılaşan vatandaşların BDDK'nın şikayet hatlarına durumlarını aktarabileceğini' belirtti. 

Albayrak, "Bankaların, iş dünyamıza ve vatandaşlarımıza verdikleri dayanışma taahhütlerinin takipçisiyiz. Taahhütlere aykırı bir uygulama ile karşılaşan tüm vatandaşlarımız Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun şikayet hatlarına durumlarını aktarabilirler" ifadelerini kullandı.

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