Bakan Bayraktar açıkladı: Türkiye Temmuz ayında elektrik üretim ve tüketiminde rekor kırdı
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar resmi X hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.
Bakan Bayraktar açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:
Temmuz ayında hem elektrik tüketiminde hem de elektrik üretiminde rekor seviyelere ulaştık.
Yılın en sıcak günlerinde zirveye çıkan elektrik talebinin yüzde 57’sini yerli ve yenilenebilir kaynaklardan karşıladık.
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