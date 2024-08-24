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Bakan Bayraktar açıkladı: Türkiye Temmuz ayında elektrik üretim ve tüketiminde rekor kırdı

Bakan Bayraktar açıkladı: Türkiye Temmuz ayında elektrik üretim ve tüketiminde rekor kırdı
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar resmi X hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

Bakan Bayraktar açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

Temmuz ayında hem elektrik tüketiminde hem de elektrik üretiminde rekor seviyelere ulaştık.

Yılın en sıcak günlerinde zirveye çıkan elektrik talebinin yüzde 57’sini yerli ve yenilenebilir kaynaklardan karşıladık.

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