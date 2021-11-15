Bakan Bilgin açıkladı: Asgari ücretle ilgili yeni gelişme

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısında asgari ücretle ilgili yeni gelişmeler yaşandı.

Ak Parti Merkez Karar Ve Yönetim Kurulu (MKYK), parti genel merkezinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

BAKAN SOYLU, TERÖRLE MÜCADELEYLE İLGİLİ BİLGİ VERDİ

Toplantıda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu terörle mücadele başta olmak üzere göç, sınırlar ve yapılacak operasyonlar ile ilgili bilgiler verdi.

BAKAN BİLGİN, ASGARİ ÜCRET SUNUMU YAPTI

MKYK toplantısının en önemli gündem maddelerinden biri de asgari ücret oldu. Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücretle ilgili devam eden çalışmalar hakkında sunum yaptı. Bakan Bilgin, tüm kesimlerin taleplerinin alındığını belirterek, anket çalışmalarının da sürdüğünü dile getirdi.

ASGARİ ÜCRETTE BEKLENTİ YÜKSEK

Yüzde 20'lerde dolaşan enflasyon rakamları göz önüne alınarak asgari ücrette farklı bir artışın yapılması bekleniyor.