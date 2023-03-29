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Bakan Bilgin asgari ücret ek zam için şartı açıkladı

Bakan Bilgin asgari ücret ek zam için şartı açıkladı
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin milyonların beklediği asgari ücrete ek zam iddialarıyla ilgili olarak Temmuz ayını işaret edip, "Enflasyonda düşüş eğilimi devam ederse düzenleme ihtiyacı olmaz" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin milyonların beklediği asgari ücret ile ilgili açıklama geldi. Bilgin, "Enflasyonda düşüş eğilimi devam ederse asgari ücrette düzenleme ihtiyacı olmaz fakat Temmuz'da yeniden değerlendireceğiz" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrete ilişkin yaptığı açıklamada"Enflasyon düşüyor. Düşüş eğilimi devam ederse yeniden değerlendirmeye gerek yok" dedi.

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Etiketler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Vedat Bilgin asgari ücret asgari ücrete ek zam zam ek zam
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